النزاهة العراقية: إجراءات جزائية بحق الممتنعين عن كشف الذمم المالية

2020/02/10 | 14:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكدت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المالية والجزائية التي حددها قانونها النافذ ستتخذ بحق الممتنعين عن كشف ذممهم المالية أمامها.ودعت الهيئة، في بيان لها، المشمولين كافة ممن لم يقدموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المدة القانونية المحددة.وشددت هيئة النزاهة، على أن الإجراءات ...

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