قائد ايراني سابق يتحدث عن عنف وقمع

2020/02/10 | 14:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

على عكس ما يروج له إعلام النظام الإيراني بأن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني، كان مسؤولاً فقط عن العمليات الخارجية للحرس الثوري والملفات الإقليمية، حيث كشف قائد الحرس الثوري السابق محمد علي جعفري عن مشاركة سليماني بشكل ن...

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