2020/02/10 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستقوم بما يلزم في حال مواصلة النظام السوري شن هجماته على إدلب.

وقال أوغلو في تصريح، إن تركيا قررت استئناف المباحثات مع الجانب الروسي من أجل التوصل الى تفاهم بشأن الأزمة في محافظة إدلب السورية، لافتا الى أن بلاده لن تتهاون في استمرار اعتداءات النظام السوري على نقاط المراقبة التركية.

وعلى صعيد متصل، أكد مسؤولون في وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي يحضر لشن عملية عسكرية في إدلب، فيما أشارت مصادر أمنية الى ان هذه العملية أتت بالتزامن مع التعزيزات العسكرية التركية وإقامتها لتحصينات كثيفة في إدلب دون الإشارة الى موعد البدء بالعملية العسكرية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوغلو: تركيا ستقوم بما يلزم في حال واصل النظام السوري هجماته على إدلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوغلو: تركيا ستقوم بما يلزم في حال واصل النظام السوري هجماته على إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).