الأمن والدفاع النيابية: خروج القوات الأميركية من العراق لن يخلق فراغاً أمنيا في البلاد

2020/02/10 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، أن خروج القوات الأميركية من العراق، لن يخلق فراغاً أمنيا في البلاد.

وقال عليوي، إن خروج القوات الامريكية من العراق لن يكون له اي أثر سلبي على المشهد الامني، ومخاوف البعض بهذا الصدد ليس لها أي معنى، لافتاً إلى أن العراق يمتلك منظومة أمنية قوية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بالإضافة الى القوى الساندة.

وأضاف عليوي، أن العراق لا يعتمد على مصادر الاسلحة الامريكية فقط، بل هناك دول اخرى تعهدت بدعم البلاد وتسليحها وهي روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

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