2020/02/10 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عدم سماحها لاعادة اي عائلة داعشية غير عراقية من سوريا الى العراق، مبينة انها لم تبلغ لغاية اللحظة بشأن عودة العوائل العراقية الى البلاد.وقال المتحدث باسم العمليات اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “القيادة الامنية والسياسية لن تسمح باستقبال اي عائلة داعشية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: لن نسمح بعودة أي عائلة داعشية غير عراقية من سوريا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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