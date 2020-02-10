2020/02/10 | 14:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن الولايات المتحدة الأمريكية بـ”زج” عناصر في التظاهرات الشعبية من أجل حدوث الصدامات بين المتظاهرين.وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدريون يكشفون مصدر المندسين في التظاهرات: هذا تمويلهم وهدفهم) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدريون يكشفون مصدر المندسين في التظاهرات: هذا تمويلهم وهدفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).