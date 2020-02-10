الصين تنفى خبر منع انتاج آيفون بسبب فيروس كورونا

2020/02/10 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نفت السلطات الصينية المحلية فى بيان منع شركة فوكسكون المصنعة لهواتف أيفون التابعة لأبل من استئناف إنتاجها وسط تفشى فيروس كورونا بعد أن انتشرت أنباء نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالأمر يوم السبت بأن خبراء الصحة العامة أجروا عمليات تفتيش فى مصانع فوكسكون وأخبروا الشركة أن هناك "خطرًا كبيرًا من الإصابة بفيروس كورونا" فى المنشآت مما يجعلهم غير مناسبين للإنتاج.

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