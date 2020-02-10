تربية المثنى: استيعاب 1100 دارس ودارسة في مراكز محو الأمية

2020/02/10 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية تربية المثنى اليوم الأثنين، عن استيعاب 1100 دارس ودارسة في مراكز محو الأمية، فيما أشارت إلى عدد تلك المراكز وصل الى 26 مركزا في عموم مناطق المحافظة.وقال مدير اعلام المديرية عباس الزيدي، في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “هذا العدد تحقق بعد تنفيذ المرحلة الثامنة من الحملة […]

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