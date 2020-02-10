صور .. الأمن يرقم خيم اعتصام بمحافظة عراقية

2020/02/10 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رقمّت القوات الامنية يوم الاثنين في ساحة الصدرين بمدينة النجف خيم الاعتصام وذلك بعد تعرضها الى الهجوم والحرق الاسبوع الماضي على ايدي عناصر "القبعات الزرق" التابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري.

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