الرئيس صالح يؤكد للسفير الفرنسي ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني وحماية أمنه

2020/02/10 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (10 شباط 2020)، على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوط...





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