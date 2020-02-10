إياد علاوي يعتبر تصريحات مستشار خامنئي انتهاكاً لسيادة العراق ويستغرب عدم الرد عليها

2020/02/10 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعتبر زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، الإثنين (10 شباط 2020)، تصريحات مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي انتهاكاً لسيادة العراق ويستغرب من صمت المسؤولين العراقيين لعدم الرد عليها.

من صمت المسؤولين العراقيين من تكرار عدم احترام السيادة العراقية.

وكتب علاوي في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، إن "الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها للرد على أي تجاوز او خرق يطال السيادة".

وتابع: "نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن السيد ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية".

‎ وختم تغريدته بوسم "#العراق سيد لا تابع".





وكان مستشار خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد توعد في وقت سابق، القوات الأمريكية في العراق، مبيناً أنه سيتم طردها بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

وقال ولايتي، في كلمة له: "على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان".

وأضاف أن "إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا"، مؤكدا أن "الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين قريبا".

وشدد ولايتي على أن "إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى"، مضيفا أن "الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر".

وكان زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، رد، أمس الأحد (09 شباط 2020)، على تصريحات مسشتار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بشأن طرد الأمريكان وحلفائهم من العراق، مؤكداً أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.

ونقل مكتب علاوي قوله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكان وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني".

وأضاف، أننا "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر ايران بانها لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق وهذا اكبر بكثير من حجمها واحلامها، وان مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونهم وهو ما نتمناه من ايران وغيرها من دول الجوار".

وأوضح علاوي ان "السياسة التي تتبعها ايران في تعاملها في العراق ودول المنطقة ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للاوضاع فيها".

وتابع زعيم ائتلاف الوطنية: " نكرر دعوتنا لايران لانتهاج سياسة اكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لان ذلك سيرتد عليها عكسياً وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً".

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (10 شباط 2020)، على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن "صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثن

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين (10 شباط 2020)، تنبيهاً لرعايها بشأن التظاهرات التي قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال بيان للسفارة حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه "وفقًا للتقارير، من المتو

بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في "التيار الصدري"، حاكم الزاملي، الاثنين (10 شباط 2020)، أن تياره مستعد لإسقاط حكومة محمد توفيق علاوي في حال التفاف "الأحزاب الفاسدة" عليها.

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إياد علاوي يعتبر تصريحات مستشار خامنئي انتهاكاً لسيادة العراق ويستغرب عدم الرد عليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إياد علاوي يعتبر تصريحات مستشار خامنئي انتهاكاً لسيادة العراق ويستغرب عدم الرد عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).