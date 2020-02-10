السفارة الأمريكية تنبه رعاياها لتظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة

2020/02/10 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين (10 شباط 2020)، تنبيهاً لرعايها بشأن التظاهرات التي قد ت...





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