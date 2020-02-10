2020/02/10 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غربي أوروبا، الاثنين، بسبب العاصفة «سيارا» التي ترافقها رياح عاتية بعدما ضربت أمس (الأحد) بريطانيا وإيرلندا، حيث حرمت عشرات الآلاف من المنازل من التيار الكهربائي.وأعلنت حالة الإنذار في شمال فرنسا، حيث نصحت السلطات السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاصفة “سيارا” تشلّ حركة النقل في أوروبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاصفة “سيارا” تشلّ حركة النقل في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاصفة “سيارا” تشلّ حركة النقل في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).