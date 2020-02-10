الغازات السامة تخّفض إنتاج النفط في أحد حقول البصرة

2020/02/10 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت شركة نفط البصرة تخفيض انتاج النفط في حقل نهر عمر الى أدنى مستوياته بسبب الانبعاثات الغازية الكبيرة الملوثة للبيئة والتي الحقت الاضرار بصحة الناس المجاورين للحقل.وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة على موقع فيسبوك، “المعروف ان هذا الحقل يقع شمال شرق محافظة البصرة بمسافة 36 كم , يبلغ طوله […]

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