سيرجيو راموس يحقق رقماً مميزاً في الليغا

2020/02/10 | 14:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ماركا، أن قلب دفاع وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، تمكن من التسجيل في 20 ملعب مختلف، لحساب منافسات الدوري الإسباني.كان آخر ملعب زار صاحب (33 عاما) شباكه هو “أل سادار” معقل أوساسونا، وذلك عبر ضربة رأسية سجل من خلالها ثاني أهداف فوز “الميرينغي” على أصحاب الأرض 4-1، في الجولة 23 من “الليغا”.

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