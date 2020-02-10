2020/02/10 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأميركية في بغداد تطلق تحذيرا لرعاياها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 14:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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