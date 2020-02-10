بالصور: اللواء الركن حامد الزهيري يروي قصة “مهمة سرية” حول “هدف خطر” نفذها دون ارتداء القيافة والرتبة

2020/02/10 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر اللواء الركن حامد الزهيري، صورا دون ارتداء القيافة العسكرية، وصفها بـ”أغرب” صور له خلال فترة خدمته الميدانية، فيما كشف عن كواليسها، وتفاصيل العملية التي كان ينفذها في حينها.وقال الزهيري في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “قد تكون هي أغرب صور لي خلال فترة خدمتي في الميدان حينما كنت آمراً لأحد […]

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