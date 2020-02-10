أياد علاوي: نستغرب صمت المسؤولين العراقيين أزاء تصريحات علي أكبر ولايتي التي تنتهك السيادة الوطنية

2020/02/10 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أستغرب رئيس إئتلاف الوطنية اياد علاوي، من صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية، علي اكبر ولايتي.وقال في تغريدة له على موقع تويتر اليوم ان “الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها … Readmore

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