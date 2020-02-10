2020/02/10 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – العراق ذكرت وكالات أنباء عالمية مختصة بالاقتصاد النفطي، أنه من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 آذار، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 آذار”.
واضافت، “من الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط […]
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واضافت، “من الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب “كورونا”.. احتمال تأجيل عقد لقاء “أوبك +”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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