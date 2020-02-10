الصداع لدى الأطفال.. لا بد أن نبحث عن السبب

2020/02/10 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبرالصداع لدى الأطفال كإحدى المعاناة المرضية العامة وخاصة لدى الأطفال ، ويزول الصداع أحياناً بزوال العامل المسبب وخاصة الحمى المرضية.وعندما تكون نوبة الصداع شديدة أو حادة ، فتكون احتمالات أسبابها هي : التهابات دماغية ، أو النزف الدماغي أو وجود الورم السرطاني بالدماغ.وأحياناً كثيرة يكون الصداع عند الأطفال بشكل مزمن متقطع وغالباً يكون […]

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