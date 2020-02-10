2020/02/10 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمازون تقرر عدم مشاركة في «مؤتمر MWC 2020» بسبب فيروس كورونا المستقلة ..اتخذت شركة “أمازون” الأمريكية، قراراً وُصف بـ”المثير للجدل”، بسبب مخاوفها من تفشى فيروس “كورونا” الجديد، إذ أعلنت، وفقاً لما نقله موقع “إنجادجيت” التقنى المتخصص، انسحابها من مؤتمر الجوّال العالمى فى برشلونة الإسبانية MWC المقرر انطلاقه نهاية شهر فبراير الجاري.وأشارت الشركة الأمريكية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تقرر عدم مشاركة في «مؤتمر MWC 2020» بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تقرر عدم مشاركة في «مؤتمر MWC 2020» بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).