2020/02/10 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الامم المتحدة: نحو 700 ألف نازح من شمال غربي سوريا جراء العمليات العسكرية

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