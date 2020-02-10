النائب ستار جبار: بعض المندسين داخل ساحات التظاهر يحاولون جر البلاد لفتنة جديدة

2020/02/10 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف سائرون ستار جبار، من أن بعض المندسين داخل ساحات التظاهر يحاولون جر البلاد لفتنة جديدة بعد الخلاص من داعش الإرهابي.

وقال جبار، إن بعض المندسين ليس لديهم مطالب إصلاحية بقدر جر البلاد لفوضى وفتنة جديدة، مبينا ان على الجهات الأمنية المعنية كشف الطرف الثالث المسؤول عن قتل المتظاهرين الابرياء امام الرأي العام، مشيرا إلى أن غالبية المطالب المشروعة تم تنفيذها على مستوى البرلمان والحكومة.

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