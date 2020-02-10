عزَّت الشابندر يُهاجم التيّار الصدري: اخترق التظاهرات ودمّرها

2020/02/10 | 14:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد السياسي العراقي #عزت_الشابندر، اليوم الاثنين، بأن التيار الصدري الذي يقوده #مقتدى_الصدر اخترق #الاحتجاجات العراقية، وشارك بتدميرها عبر استخدام ميليشيا #القبعات_الزرق.ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية […]

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