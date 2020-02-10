رسميا.. الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020

2020/02/10 | 15:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي تستضيفها السعودية، اليوم الاثنين، الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020.

وكانت الدورة بدأت فعالياتها، أمس الأحد، وتختتم اليوم، وذلك بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول العربية والجهات المعنية بالمرأة، والوفود من المنظمات العربية والدولية.

وترأس السعودية لجنة المرأة العربية لمدة عام، إضافة لإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية.

وتمكنت السعودية من إجراء العديد من الإصلاحات المتعلقة بتمكين المرأة وفق رؤية 2030، كان أبرزها إسقاط الولاية عنها وتمكينها من قيادة السيارة.

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