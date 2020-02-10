صالح والسفير الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

2020/02/10 | 15:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان صالح "استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والحرص على استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

واضاف، ان "الطرفين نافشا التطورات والمستجدات في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة، والتأكيد على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره".

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