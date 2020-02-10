ذي قار.. إجراء عملية نادرة لسيدة ذو 28 عاماً في مستشفى الحسين التعليمي

2020/02/10 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أجريت في صالة عمليات جراحة الصدر والاوعية الدموية في مستشفى الامام الحسين التعليمي عملية نادرة ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر ٢٨ عاماً.وقال اخصائي جراحة الصدر والاوعية الدموية الدكتور اسامة عبيد الخفاجي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المريضة كانت تعاني من عسر وضيق شديد في التنفس اجريت لها […]

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