2020/02/10 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الاميركية في بغداد : التظاهرات المقبلة تكون قرب مطار و المنطقة الخضراء

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اصدرت السفارة الاميركية في بغداد الاثنين تنبيها بشأن تظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف فيما دعت المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة بالعاصمة.

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