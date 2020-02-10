2020/02/10 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السفارة الاميركية في بغداد : التظاهرات المقبلة تكون قرب مطار و المنطقة الخضراء
المستقلة ...
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المستقلة ...
اصدرت السفارة الاميركية في بغداد الاثنين تنبيها بشأن تظاهرات قد تنطلق في بغداد والنجف فيما دعت المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة بالعاصمة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية في بغداد : التظاهرات المقبلة تكون قرب مطار و المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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