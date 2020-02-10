نادي الشرطة يستعد لمواجهة استقلال طهران

2020/02/10 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه نادي الشرطة ضيفه استقلال طهران الإيراني في انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 2020.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب الزاملي، “إدارة النادي امنت بنجاح وصول جماهير القيثارة الخضراء من بغداد الى أربيل لمساندة الفريق في مباراته امام استقلال طهران”.وأضاف، أن “الفريق اجرى يوم امس اخر وحدة تدريبية له تحضيراً لمباراة اليوم، […]

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