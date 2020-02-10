تغييرات الطقس للأيام الثلاثة المقبلة: برد شديد وانخفاض الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي

2020/02/10 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي، ذروةة موجة البرد الشديدة التي تضرب العراق حالياً وتنخفض فيها درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي.وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان “ذروة الموجة الباردة ستكون للأيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) ثم تبدأ بالارتفاع أعتباراً من يوم الجمعة”.وبين ان “قيم الضغط الجوي يوم الاربعاء […]

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