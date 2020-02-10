الرئيس صالح يؤكد للسفير الفرنسي على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره

2020/02/10 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح و السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره.وذكر بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية التقى، اليوم، السفير الفرنسي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقاتبين … Readmore

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