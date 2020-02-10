2020/02/10 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الجيش السوري يقصف بـ”المدفعية” موقعا عسكريا تركيا قرب إدلب

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