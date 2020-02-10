السفارة الأميركية ببغداد تصدر تنبيها لرعاياها بشأن أحداث مرتقبة بالعراق

2020/02/10 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت السفارة الأميركية لدى العراق، مواطنيها الى اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية، تحسبا لما وصفته بالتطورات المرتقبة في العراق.

وأشارت السفارة في تنبيه موجه للرعايا الاميركيين، الى توقعات بأن تجري تظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد، بين الحادي عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، وفي النجف في الرابع عشر من الشهر ذاته، وفي محيط مطار بغداد الدولي، داعية المواطنين الى عدم الاقتراب من السفارة، التي لا تزال العمليات القنصلية بها معلقة في الوقت الحالي.

وأوضحت السفارة ان القنصلية العامة الأميركية في أربيل، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر، مطالبة مواطني الولايات المتحدة في العراق، أو المهتمين بالأسرة في العراق، الاتصال على ارقام هواتفها، واتباع الارشادات التي كانت قد أصدرتها في الحادي عشر من الشهر الماضي، والمتضمنة عدم السفر الى العراق، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

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