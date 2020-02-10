الدفاع التركية تعلن مقتل 5 من جنودها بهجوم للجيش السوري في إدلب

2020/02/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين (10 شباط 2020)، مقتل 5 من جنودها في هجوم للجيش السوري قرب تف...





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