الدفاع التركية تعلن مقتل 5 من جنودها بهجوم للجيش السوري في إدلب


الدفاع التركية تعلن مقتل 5 من جنودها بهجوم للجيش السوري في إدلب
2020/02/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين (10 شباط 2020)، مقتل 5 من جنودها في هجوم للجيش السوري قرب تف...

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