بمشاركة ثلاث فرق.. الاطفاء تخمد حريقاً اندلع في معمل للنجارة بالنجف

2020/02/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، في محافظة النجف، الاثنين (10 شباط 2020)، اخماد حريق اندلع في معمل للنج...





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