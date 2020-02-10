بسبب شحة ’’اليوريا’’.. مزارعو ديالى يوجهون رسالة عاجلة إلى الحكومة

2020/02/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

وجه مزارعو ناحية العظيم في ديالى، الإثنين (10 شباط 2020)، رسالة استغاثة عاجلة للحكومة الاتحادية بسبب شحة مادة اليوريا واضطرارهم للجوء الى السوق السوداء لتأمينها ما كبدهم تكاليف عالية.

وقال ريس مجلس ناحية العظيم المنحل (65 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العظيم والتي تمثل سلة خبز ديالى يستغيث مزارعوها منذ اسابيع بسبب صعوبة الحصول على مادة اليوريا والتي تمثل إطار اساسي في دعم المحاصيل الزراعية"، لافتا الى ان "60% من المزارعين لم يحصلوا على حصصهم حتى الان".

واضاف، ان" المحسوبية سيدة الموقف في وصول مادة اليوريا ومن لا يملكها يضطر لشرائها من السوق السوداء بفارق اسعار تصل الى 100 ألف دينار ما يعني زيادة في التكاليف وهذا نهب اخر لجيوبهم ومعرقل للزراعة"، داعيا "الجهات الحكومية الى ضرورة فتح تحقيق في اسباب عدم حصول اغلب مزارعي العظيم على حصصهم من سماد اليوريا رغم انها من أكبر مناطق ديالى من الناحية الزراعية".

وتعد العظيم سلة الخبز في ديالى بسبب غزارة انتاجها من المحاصيل وخاصة الحبوب وتتميز باتساع اراضيها الخصبة والتي تصل الى عشرات الاف من الدونمات.

بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، في محافظة النجف، الاثنين (10 شباط 2020)، اخماد حريق اندلع في معمل للنجارة بمشاركة ثلاثة فرق اطفاء جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق

بغداد اليوم- بغداد

اصدر قسم القانونية، في محافظة بغداد، الاثنين (10 شباط 2020)، توضيحا بخصوص قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة فلاح الجزائري الى منصب المحافظ.

وقالت القانونية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوانين النافذة تلزم بعد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين (10 شباط 2020)، اتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية ومواد تجميل تالفة و منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي، بمطار بغداد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عملية الاتلاف تمت من

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