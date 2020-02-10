سوق العراق يغلق منخفضاً بنسبة 0.50% عن الجلسة السابقة

2020/02/10 | 15:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداغلق سوق العراق المالي، اليوم الاثنين، منخفضاً بنسبة 0.50% عن الجلسة السابقة.وجاءت مؤشرات سوق العراق المالي على النحو التالي:1-بلغت عدد الاسم المدرجة:- 104 شركة2-بلغت عدد الأسهم المتداولة :-28 شركة.بلغ عدد الاسهم المتداولة (2,572,766,888) سهم .3-بلغت قيمة الاسهم (11,739,883,266) دينار . 4-اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (465.44) نقطة منخفضا بنسبة(0.50%) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (467.76) نقطة.5-تداول اسهم (28) شركة من اصل (104) شركة مدرجة في السوق .6-اصبح عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (24) شركة .7-بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (80) مليون سهم بقيمة بلغت (22,400) مليون دينار من خلال تنفيذ (5) صفقات على اسهم شركة واحدة .8-بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (117,767) مليون سهم بقيمة بلغت (260,820) مليون دينار من خلال تنفيذ (190) صفقات على اسهم خمس شركات .9-بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني (760) الف سهم بقيمة بلغت (1,900) مليون دينار من خلال تنفيذ (8) صفقات على اسهم شركة واحدة .10-بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق الثاني (760) الف سهم بقيمة بلغت (1,900) مليون دينار من خلال تنفيذ (8) صفقات على اسهم شركة واحدة .11-تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة اسيا سيل للاتصالات بعدد اسهم (1,522) مليار سهم وبقيمة (10.517) مليار دينار.

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