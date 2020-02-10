المحافظات المحررة “تجتهد” للوقوف مجددا.. مشاهد مبهرة لاحياء موصلية بعد إعادة إعمارها (صور)

2020/02/10 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تجتهد المحافظات العراقية التي شهدت عمليات عسكرية عنيفة، خلال فترة احتلالها من قبل تنظيم “داعش”، وماتبعها من عمليات عسكرية، تجتهد في عمليات الاعمار وبطرق مبهرة ومستحدثة على الاشكال المعمارية السائدة والروتينية في العراق.وبعد النفاورة الرقمية التي كشفت محافظة الانبار عنها الستار مؤخرا، اظهرت صور مشاهدا مبهرة من شوارع المدينة القديمة في […]

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