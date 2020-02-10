محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم

2020/02/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق خرجت من عملي الجديد بالبنك بعد منتصف الليل.كنت أعمل في الفترة المسائية .الثلوج كانت تتساقط بغزارة في شهر يناير.لا أحد في الشارع.لا عربات أو مارة.المحلات كلها مغلقة.محطة الصابواي الوحيدة التي أعرفها في ناسو على بعد 2 كيلو.الرياح شديدة محملة برزاز المطر وبلورات الثلج، تصفع الوجه بدون رحمة.الثلج يتراكم على الأرض ويرتفع حتى يقترب من الركبة.السير عملية صعبة للغاية.بعد جهد جهيد،......

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