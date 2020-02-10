2020/02/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_زكريا_توفيق خرجت من عملي الجديد بالبنك بعد منتصف الليل.
كنت أعمل في الفترة المسائية .
الثلوج كانت تتساقط بغزارة في شهر يناير.
لا أحد في الشارع.
لا عربات أو مارة.
المحلات كلها مغلقة.
محطة الصابواي الوحيدة التي أعرفها في ناسو على بعد 2 كيلو.
الرياح شديدة محملة برزاز المطر وبلورات الثلج، تصفع الوجه بدون رحمة.
الثلج يتراكم على الأرض ويرتفع حتى يقترب من الركبة.
السير عملية صعبة للغاية.بعد جهد جهيد،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كنت أعمل في الفترة المسائية .
الثلوج كانت تتساقط بغزارة في شهر يناير.
لا أحد في الشارع.
لا عربات أو مارة.
المحلات كلها مغلقة.
محطة الصابواي الوحيدة التي أعرفها في ناسو على بعد 2 كيلو.
الرياح شديدة محملة برزاز المطر وبلورات الثلج، تصفع الوجه بدون رحمة.
الثلج يتراكم على الأرض ويرتفع حتى يقترب من الركبة.
السير عملية صعبة للغاية.بعد جهد جهيد،......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).