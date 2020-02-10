#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم


#محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، هيا بنا نتعلم
2020/02/10 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_زكريا_توفيق خرجت من عملي الجديد بالبنك بعد منتصف الليل.

كنت أعمل في الفترة المسائية .

الثلوج كانت تتساقط بغزارة في شهر يناير.

لا أحد في الشارع.

لا عربات أو مارة.

المحلات كلها مغلقة.

محطة الصابواي الوحيدة التي أعرفها في ناسو على بعد 2 كيلو.

الرياح شديدة محملة برزاز المطر وبلورات الثلج، تصفع الوجه بدون رحمة.

الثلج يتراكم على الأرض ويرتفع حتى يقترب من الركبة.

السير عملية صعبة للغاية.بعد جهد جهيد،......

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