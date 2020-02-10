الاغتيالات تتواصل في البصرة والضحية الجديدة… ضابط بحري

2020/02/10 | 15:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: تتواصل عمليات الاغتيال في البصرة وتسجل تصاعدا كبيرا يعكس عجز السلطات المحلية عن فرض القانون.وكان آخر هذه العمليات ما سهدته البصرة اليوم، فقد اغتال مسلحون مجهولون ضابطا بحريا في منزله غربي البصرة.وذكرت مصادر امنية ان “مجهولين مسلحين … Readmore

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