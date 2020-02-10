2020/02/10 | 15:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذّرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، المواطنين الامريكيين من السفر الى العراق.وذكر بيان للسفارة “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة النطاق في بغداد في الفترة من 11 إلى 13 من شباط، وكذلك في النجف … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة لمواطنيها: لا تقتربوا من السفارة ببغداد وخدماتنا متوفرة في أربيل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة لمواطنيها: لا تقتربوا من السفارة ببغداد وخدماتنا متوفرة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).