ذي قار.. تنسيقية المهن الصحية تعلن وقف دعمها للمتظاهرين

2020/02/10 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تنسيقة المهن الصحية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، وقف دعمها للمتظاهرين.

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