تحقيق الرصافة تطلق سراح مسعود وجبار بتعهد شخصي

2020/02/10 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة استئناف الرصافة، اليوم الاثنين، إطلاق سراح رئيس اتحاد الكرة المستقيل عبد الخالق مسعود ونائبه الثاني علي جبار.

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