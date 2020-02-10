الثلوج تغلق عدة طرق قرب دهوك واربيل وتهبط بحرارة حاج عمران لـ15

2020/02/10 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت بلدة حاج عمران الحدودية، درجة حرارة 15 تحت الصفر، كاكثر المدن في اقليم كوردستان برودة خلال موجة قطبية تشهدها المنطقة.وتعطل الدوام الرسمي بعدة مديريات تربية بسبب عدم استقرار الطقس.وتسببت الثلج باغلاق طريق دهوك- الموصل ودهوك- اربيل ودهوك - زاخو و دهوك - العمادية.وشهدت ايضا حركة السيارات شبه توقف في دهوك بسبب استمرار تساقط الثلوج.

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