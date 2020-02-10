مقتل 5 جنود اتراك بقصف سوري على نقطة مراقبة تركية

2020/02/10 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك في هجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا.وذكرت رويترز ان القوات التركية ردت على الهجوم، الذي ايضا باصابة 5 جنود اتراك.وكان المرصد السوري قد أكد في وقت سابق أن الجيش التركي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة ضد القوات السورية بعد نشر آلاف الجنود والآليات في ريفي إدلب وحلب خلال الأيام الماضية.وكانت أنقرة قد هددت مؤخراً بالرد على أي تهديدات تطال نقاطها العسكرية في سوريا.

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