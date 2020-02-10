نائب عن الكتل الكردستانية : علاوي اجتمع مع 15 نائبا من الكتل الكردية باستثناء نواب الحزبين الحاكمين واكد لنا ان حكومته ستكون من خارج العملية السياسية

2020/02/10 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مع الكتل الكردية.

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