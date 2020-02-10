الرئيس صالح والسفير الفرنسي يؤكدان ضرورة احترام إرادة العراق وقراره الوطني

2020/02/10 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، والسفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبيرت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال استقبال صالح السفير الفرنسي في قصر السلام ببغداد، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، فيما شهد اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات في المشهد السياسي والأمني بالمنطقة، والتشديد على ضرورة احترام إرادة العراق في قراره الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره.

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