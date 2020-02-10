محما خليل: نقل عائلات داعش للعراق سيثير الفتنة الطائفية وينطوي على مخاطر أمنية

2020/02/10 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر النائب السابق محما خليل، من مخاطر محاولات تقوم بها جهات حكومية، لنقل عائلات تنظيم داعش الإرهابي، من مخيم الهول السوري الى داخل العراق.

وأوضح خليل في تصريح، ان جهات حكومية قامت خلال زيارتها للمنطقة مؤخرا، بإنشاء مخيم “عملا” في ربيعة، التابعة لقضاء تلعفر، بهدف نقل عوائل الدواعش من مخيم الهول إليه، مؤكدا ان الامر مرفوض من قبل اهالي المنطقة، وينطوي على محاذير أمنية وانسانية وقانونية، ويمكن ان يؤدي الى إثارة الفتنة الطائفية، إضافة الى تأثيراته على مشاعر أهالي الشهداء.

وأضاف خليل، ان أية جهة حتى لو كانت حكومية، لا يحق لها نقل عوائل الدواعش الذين وصفهم بالقنابل الموقوتة، داعيا الى تأجيل الموضوع الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بغية إجراء دراسة متأنية ودقيقة، لمنع الوقوع بالأخطاء والمحذورات، أو وقوع أي خطأ أمني.

وجاءت تصريحات خليل، بعد يوم واحد من تصريح للنائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، أشار فيه الى قيام وزارة الهجرة والمهجرين، بإنشاء مخيم لاستقبال النازحين من مخيم الهول السوري، والبالغ عددهم أكثر من واحد وثلاثين ألفا معظمهم من عائلات الدواعش.

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