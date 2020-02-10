الديمقراطي الكوردستاني: لم نجتمع بعد مع علاوي وبانتظار لقاء القادة

2020/02/10 | 16:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، حقيقة اجتماع نوابها مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في العاصمة بغداد.وكانت تقارير محلية ذكرت ان علاوي اجتمع مع نواب كورد، الذي سلموه طلبات خاص للمشاركة في حكومته.إلا ان النائب عن الكتلة شيروان دوبرداني، نفى ذلك في حديثه لشفق نيوز، واكد أن "نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يعقدوا اي اجتماع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، خصوصاً نحن نرتقب زيارة علاوي الى اقليم كوردستان من أجل لقائه مع الرئيس مسعود بارزاني، وقادة الاقليم، ونحن بانتظار هذه الزيارة، فلغاية اللحظة لا يوجد موعد محدد لها".وبين دوبرداني ان "هناك نوابا من كتل كوردستانية باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، هي من عقدت اجتماعا مع علاوي فقط في بغداد".

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