اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

2020/02/10 | 16:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محكمة استئناف الرصافة، اليوم الاثنين، إطلاق سراح رئيس اتحاد الكرة المستقيل عبد الخالق مسعود ونائبه الثاني علي جبار.وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية إن "وزير الشباب الرياضة أحمد رياض اصطحب رئيس الاتحاد المستقيل عبد الخالق مسعود ونائبه الثاني علي جبار الى محكمة استئناف الرصافة".وأضاف أن المحكمة "اطلقت سراح المتهمين بتعهد شخصي بالحضور أمام المحكمة المختصة في حال استمرار شكوى عدنان درجال".وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلن تقديم أعضاء مكتبه التنفيذي استقالة جماعية في مقابل طي صفحة النزاع القضائي مع عدنان درجال، النجم السابق للعبة والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد.ويخوض الاتحاد العراقي منذ أشهر نزاعا مع درجال، بعد تقدم الأخير بدعاوى قضائية أحدثها ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه علي جبار، على خلفية اتهامهما بالتلاعب بالنظام الداخلي للاتحاد.وأتت الدعوى بعد أخرى تقدم بها درجال في وقت سابق على خلفية حرمانه المشاركة في الانتخابات التي عقدت في مايو الماضي، وأدت الى سجن المسؤولين في الاتحاد صباح رضا وستار زوير.

ويتهم درجال، أحد نجوم المنتخب في مونديال المكسيك 1986، مسعود وجبار بالتلاعب بالنظام الأساسي وتمرير التقرير الإداري على أعضاء الهيئة العامة والمصادقة عليه دون مناقشته من قبل الجمعية العمومية.

وكان درجال، 60 عاما، مرشحا منافسا لمسعود في صراع الانتخابات الماضية على منصب الرئاسة، قبل أن يحرم المشاركة بها.

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